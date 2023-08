Torino | Cairo | «Aver tenuto tutti i giocatori che avevamo non è poco»

(Di martedì 22 agosto 2023) Urbano, presidente del, ha parlato dopo il pareggio di ieri in casa contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni Urbano, presidente del, ha parlato dopo il pareggio di ieri in casa contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Contro il Cagliari è stata dura per, faceva davvero tanto caldo e adesso a San Siro contro il Milan mi aspetto un Toro pimpante: abbiamo ancora tempo per preparare bene questa partita.chenon è: credo rimangano, non ho mai voluto venderli».

Urbano, presidente del, ha parlato dopo il pareggio di ieri in casa contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni Urbano, presidente del, ha parlato dopo il pareggio di ieri in casa ...Così il patron del, Urbano, ha commentato lo 0 - 0 con cui i granata hanno esordito in campionato.si è soffermato anche sul mercato : 'Aver tenuto tutti i giocatori che avevamo ..."Aver tenuto tutti i giocatori che avevamo non è poco: credo rimangano tutti, non ho mai voluto venderli": così il presidente del, Urbano, sulla permanenza dei gioielli granata. "Contro il Cagliari è stata dura per tutti, faceva davvero tanto caldo - l'analisi dopo lo 0 - 0 all'esordio in campionato - e adesso a San ...

Torino: summit fiume allo stadio tra Cairo, Vagnati e Rodriguez Toro News

Così non si può più andare avanti. Segnare per il Torino è diventata un’impresa titanica da troppo tempo. Che davanti i granata abbiano una squadra tecnicamente ...Oggi visite mediche e firma del calciatore. Affare concluso tra l'Inter di Steven Zhang e il Torino di Urbano Cairo ...