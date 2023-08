Tony Hadley | Grazie ai medici che mi hanno operato

(Di martedì 22 agosto 2023) Leggi Anchecade in camerino e canta seduto in un concerto in Calabriasi è infortunato a Palmi (Reggio Calabria) cadendo nel camerino prima di esibirsi in piazza, per poi ...

L'ex Spandau Ballet, con un post su Facebook e relativa foto, ha ringraziato lo staff medico del reparto ortopedia dell'ospedale di Lamezia Terme per la riuscita dell'intervento per la frattura della rotula.

