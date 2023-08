Tomaso Trussardi ricorda il fratello Francesco | come è morto? Le foto commoventi

(Di martedì 22 agosto 2023) L’ultimo post Instagram diè un tributo commovente almaggiore,, scomparso tragicamente nel 2003. Un dolore profondo che l’imprenditore non ha mai dimenticato, ma che non vuole cancellare. Il post comprende un paio didel passato e poche parole: «Voglio solortine». Questo post rappresenta un omaggio a una...

Un paio di scatti del passato e poche parole: " Voglio solo ricordarti fratellone ". È commovente il post Instagram cheha dedicato al fratello maggiore, Francesco, scomparso tragicamente nel 2003. Una perdita che l'imprenditore non ha mai superato, un dolore con il quale ancora convive. Ma anche un ...Chiedono aquando vede le figlie Sole e Celeste e la sua risposta dice ...Nel gennaio del 2022, dopo 10 anni di amore, Michelle Hunziker ehanno ufficializzato la loro separazione . Dopo tante voci e supposizioni, la coppia ha confermato ufficialmente la rottura con una nota stampa e ha chiesto rispetto per la privacy ...

Tomaso Trussardi e l'omaggio social al fratello Francesco: «Voglio solo ricordarti» Vanity Fair Italia

L’imprenditore ricorda su Instagram Francesco, scomparso nel 2003 a causa di un incidente stradale. «Certe cose non le superi, impari a conviverci. Sono delle cicatrici che rimangono» ...Tomaso Trussardi nasce a Bergamo nel 1983. Si laurea in Economia presso l’ambita e prestigiosa Università Bocconi di Milano e consegue un Master in Corporate Finance e Banking. Figlio dello stilista ...