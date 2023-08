Tokyo | ok a sversamento acqua radioattiva di Fukushima in mare | proteste Cina | Boicottiamo pesce giapponese

(Di martedì 22 agosto 2023) L'operazione di smaltimento delle acque reflue di, la centrale nucleare in parte distrutta nel drammatico incidente che nel 2011 ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, inizierà giovedì 24 agosto. A confer, infine, l'ok ad una misura che non ha mancato di sollevare diverse voci contra

Lo scrive in una dura nota critica Greenpeace Giappone, aggiungendo che con questa scelta"... Giovedì prossimo cominceranno le operazioni diin mare dell'acqua radioattiva contenuta ...... lo hanno annunciato le autorità della città - stato dopo l'annuncio diche da giovedì comincerà lodelle acque trattate dopo aver raffreddato i reattori della ex centrale nucleare ...Da qui la necessità di procedere con lonell'oceano senza ulteriori rinvii. L'ira di Cina e Corea del Sud Stando al piano messo a punto dal gabinetto di, il rilascio controllato ...

Tokyo, al via lo sversamento in mare dell’acqua contaminata della centrale di Fukushima la Repubblica

Successivamente, lo sversamento aveva ricevuto l’ok anche dall’AIEA ... in Giappone e nel resto del mondo non mancano gli scettici. I più polemici contro Tokyo sono sicuramente i pescatori, che temono ...Tra le proteste internazionali, il Giappone inizierà a rilasciare le acque reflue della disastrata centrale nucleare di Fukushima da giovedì, in aperta sfida in particolare all'opposizione delle comun ...