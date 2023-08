Toh | rispunta Elly Schlein | l' esultanza si trasforma in figuraccia | ecco perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) «Abbiamo già raggiunto le 300mila firme per il salario minimo: ringrazio tutti quelli che le firme le stanno raccogliendo. Dobbiamo andare avanti e insisterecon la svolta di questi primi mesi abbiamo voluto mettere al centro il lavoro di qualità e il lavoro dignitoso». Così ieri la segretaria del Pd,, ha esordito nel suo intervento alla Festa dell'Unità di Castiglione del Lago (Perugia). Un risultato che i presenti hanno accolto tra gli applausi, peccato, però, che la leader dem abbia omesso di dire che quelle firme sono, in realtà, false. Sono firme farlocche. Non verificate. Già, come ha più volte scritto questo quotidiano, il sistema di raccolta di firme sul salario minimo del Pd non fa verifiche di alcun tipo. Tanto che, tra i firmatari, sono spuntati anche l'Ape Maia, Stalin e persino ...