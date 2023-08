Tiro a volo | Emir Cup 2023 | Longhi e Simeone trionfano nello skeet mixed

(Di martedì 22 agosto 2023) In archivio laCup, che ha assegnato le medaglie e i Trofei per le gare delTeam di Trap e di. A trionfare nella specialità del “pull e mark” a imporsi è stato il duo formato da Giada(Fiamme Oro) e Domenico(Fiamme Oro). Dopo aver brillato in qualificazioni con lo score di 146/150 (73/75 per entrambi), i due hanno avuto la meglio nel medal match della coppia composta da Damiana Paolacci (Fiamme Oro) e Marco Coco (Fiamme Oro). Anche loro reduci da una buona qualifica (144/150), si sono arresi allo spareggio. A completare il podio la coppia formata da Eleonora Ruta (Fiamme Oro) e Francesco Bernardini (Fiamme Oro), che dopo il 143/150 delle qualifiche si è ripetuta nel bronze medal match contro Sara Bongini (Fiamme Oro) e Andrea Galardini (Fiamme ...

Dopo lo Skeet spazio al Trap. Ai Mondiali dia Baku in Azerbaijan, sta per scoccare l'ora di Silvana Stanco. La tiratrice campana è stata la prima, ormai un anno fa, a conquistare la carta Olimpica per Parigi 2024. Grazie al titolo ...Gli ultimi aggiustamenti tecnici in rifinitura, poi si farà sul serio con l'obiettivo Parigi. Da domani, mercoledì 23 agosto, allo Shooting Centre di Baku (AZE), sede dei Mondiali di, scatterà l'ora del trap. In palio otto Carte Olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, quattro al femminile e quattro al maschile. La squadra azzurra del Direttore Tecnico Marco Conti, dopo ...e nato per celebrare l'eccellenza delitaliano. - continua sotto - La Federazione Italianaha aperto le porte del suo mondo ad imprenditori di successo internazionale, ...

Fitav Awards 2023: premiate le eccellenze del Tiro a Volo. Si è respirata aria nuova ai “FITAV AWARDS 2023”, evento che ha debuttato lo scorso giugno nella splendida cornice della residenza storia “La ...Baku, 22 ago. - (Adnkronos) - Da ieri le pedane dell’International Shooting Centre di Baku (AZE) sono a disposizione degli specialisti di Fossa Olimpica per gli ultimi aggiustamenti tecnici prima dell ...