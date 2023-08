Tiro a segno | Mondiali 2023 | Yuehong Li oro nella pistola automatica 25 m | argento per Bessaguet

(Di martedì 22 agosto 2023) Altro giorno, altra medaglia per la Cina ai Campionatidi. La compagine asiatica ha infatti conquistato l’ennesimo orocompetizione iridata, trionfando25 rapida 25 m conLi. L’atleta si è reso artefice di una Finale di altissimo profilo, dove è riuscito a mettere aben 39 colpi su 40 disponibili, mancando di fatto soltanto unquinta serie. Ad ottenere l’è stato invece Clementche, decisamente più impreciso, ha messo a30 colpi. Bene poi Peter Florian, bronzo con 24 colpi su 35 disponibili, mentre ai ridossi del podio si è piazzato il nipponico Dai Yoshioka, ...

Dal punto di vista calcistico, come detto, è stato uno dei migliori del suo tempo ed è uno dei migliori interpreti di questo sport; anche a livello comunicativo, però, ha sempre lasciato il. ...Anche oggi poche soddisfazioni azzurre da Baku , dove sono in corso i Mondiali di. Nelle qualificazioni della pistola 25 metri maschile nessuno dei tre nostri rappresentanti è riuscito a conquistare l'accesso alla finale. Il miglior piazzamento è quello di Riccardo ...... le braccia al cielo di Leão " il portoghese si vede nel montaggio in basso " sono un chiaro... con il suo dribbling e con una qualità disuperiore alla media. Era quello che cercava, era ...

Tiro a segno, Mondiali 2023: Mazzetti, Spinella e Morassaut fuori dalla top 20 nella pistola automatica 25 m OA Sport

Federico Bonazzoli, sfruttando un'uscita a vuoto di Caprile mette a segno un gol a qundici minuti dalla fine della ... Alla fine del primo tempo il Veronasdi rende pericolosa con Ngonge il cui tiro ...Tutti fuori dalla top 20 gli azzurri del tiro a segno dopo la conclusione delle eliminatorie della pistola rapida 25 m, gara culmine della giornata odierna dei Campionati Mondiali 2023 in fase di ...