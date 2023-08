Timmermans lascia la vicepresidenza Ue | FdI | “Buona notizia | l’Europa ha bisogno di una vera politica ambientale”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 agosto 2023) Le dimissioni di Fransda vicepresidente della Commissione europea e da commissario responsabile per il Green Deal scuotono l’ambiente politico. L’esponente progressista olandese, cheBruxelles per tentare l’assalto alla guida del governo con l’appuntamento elettorale del 1 novembre, nonun buon ricordo di sé soprattutto sulle questioni ambientali e sulle politiche della transizione ecologica. Fidanza: “espressione di posizioni ideologiche sull’ambiente” LEGGI ANCHE Fidanza (FdI-Ecr): gli estremisti dell'elettrico ci stanno consegnando mani e piedi alla Cina» Ue, la forza del "modello Meloni". Fidanza: «L'asse popolari-socialisti non regge più» Sulle dimissioni del vice Von Der Leyen è intervenuto, in un video pubblicato sui social ,il capodelegazione di Fratelli ...