Thor 5 | contrordine | il film non è in fase di sviluppo presso i Marvel Studios

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 agosto 2023) Contrariamente a quanto sostenuto da recenti rumor,5 non sembrerebbe attualmente indi produzione ai. Questo fine settimana si è diffuso il rumor che5 fosse indie che vedesse di nuovo alla regia Taika Waititi, dopo: Love and Thunder del 2022. Contrariamente a questo rumor, Variety conferma che in realtà5 non è indi. Niente5? Sembra che i commenti del regista didi qualche tempo fa su un potenziale seguito della saga del Dio del Tuono siano stati interpretati nel modo sbagliato, portando a pensare che un altro ...