The Creator | John David Washington nel nuovo poster dello sci-fi di Gareth Edwards

(Di martedì 22 agosto 2023) Si tratta del ritorno alla regia didopo Rogue One: A Star Wars Story. 20th Century Studios, New Regency ed Entertainment One hanno appena diffuso ildi The, l'epico thriller d'azione che arriverà il 28 settembre nelle sale italiane e che segna il ritorno alla regia di. Come si legge nella sinossi, in una guerra futura tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale, Joshua (), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere ile, l'inafferrabile architetto dell'avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra... …

