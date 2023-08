Thailandia | turista napoletana provoca la scimmia | la sua reazione la fa pentire subito

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 22 agosto 2023) Una coppia di turisti napoletani hanno visitato Monkey Beach, in. La ragazza hato una delle scimmie presenti, scatenando unaimprevista. Possiamo dire che se n'è pentita? Se consideriamo tutte le spiagge del mondo, è comunissimo trovarvi animali come uccelli, tartarughe, pinguini e foche. Su alcune, in giro per il mondo, troviamo anche animali diversi e meno comuni in un ambiente marino. Molti conoscono Pig Beach, conosciuta come 'Playa de los cerdos' e situata sulle isole Bahamas. Qui, infatti, è perfettamente normale trovare maiali che nuotano. Alcuni esemplari fuggono dagli umani, altri non hanno paura e si lasciano accarezzare (da chi ha voglia di accarezzare un maiale). Sulle isole Exuma, sempre nelle Bahamas, esistono anche altre spiagge dove è facile imbattersi in suini ...