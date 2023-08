Test | Sei guerriera o pacifista?

Leggi su dilei

(Di martedì 22 agosto 2023) C’è chi ha la dote della mediazione e, da ogni situazione di tensione o di conflitto, riesce a uscire da vincente senza … sparare un colpo. È un’attitudine naturale, quella di non scomporsi mai. Ma l’attitudine a non perdere le staffe si può anche affinare con l’autocontrollo, cercando di bypassare i contrasti e gli scontri, per trovare la via pacifica alle soluzioni. Quei momenti di tensione Ci sono però decine di situazioni durante le quali è praticamente impossibile non arrabbiarsi: di fronte a un’ingiustizia, ad esempio. Che sia verso di noi o verso qualcun altro, il nostro animo sensibile si attiva per difendersi o difendere la vittima di questo sopruso. In certi frangenti poi (al lavoro, in famiglia, ma anche al bar o in macchina) l’autocontrollo può essere difficile da preservare e lo stress ci mette del suo, anche se la calma è l’arma più potente per risolvere i problemi. Self ...