Terra Amara | Anticipazioni Puntate dal 4 all’8 Settembre 2023 | Ali Rahmet Ripudia Yilmaz!

(Di martedì 22 agosto 2023)dal 4: Zuleyha e Yilmaz provano a fuggire dopo aver narcotizzato tutti. Fekeli lo scopre e, deluso dal figlioccio, decide dirlo…prosegue e, nella settimana dal 4, Zuleyha e Yilmaz metteranno in pratica l’ennesimo piano di fuga, che questa volta sarà ben più pericoloso del solito. Ali, profondamente deluso, deciderà anche dire Yilmaz. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Mujgan scopre che Yilmaz è furioso con ...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 agosto , alle 14.10 , il corpo senza vita di Hunkar si trova alla tenuta . Tra i tanti che hanno raggiunto la villa per darle l'estremo saluto ...Ecco le anticipazioni della trama diche torna in scena mercoledì 23 agosto 2023, alle 14:10 circa su Canale 5 , con una nuova puntata . Fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a ...... Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.432.000 spettatori (17.5%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.453.000 telespettatori (21%); Canale 5:ha conquistato 2.585.000 ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 agosto La Gazzetta dello Sport

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara, destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che Yilmaz e Zuleyha riusciranno a essere liberi di viversi la loro storia d'amore alla luce del ...Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda mercoledì 23 agosto alle 14:10 circa su Canale 5.