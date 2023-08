Ternana | ufficiale l’arrivo di Luperini dal Perugia

ECCO LA NOTA LaCalcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive de calciatore Gregorio Luperini. Il 29enne centrocampista pisano arriva a titolo definitivo dall'A. C. Perugia (35 ...... la Serie BKT 2023/2024 ha anche il suo pallone, il Kombat ™ Ball 2023/2024 , ...2023 ore 20.30 PARMA - CITTADELLA SKY + DAZN Domenica 27 agosto 2023 ore 20.30 CATANZARO -** SKY ...Altri di questi cento(due), Mast'Anto'! E se con la, alla prima partitadella stagione 2023/2024 è giunto il gol numero 100 (celebrato con una bella grafica in cui veste la fascia ...

Ternana UFFICIALE, Gregorio Luperini è una nuova Fera Calcio Ternano

Il centrocampista classe 1994 lascia il Perugia e approda alla corte di Cristiano Lucarelli: l'annuncio del club.Tra queste anche la promozione in Serie A del club blucerchiato. Ottimo colpo per Pirlo, che alla prima uscita ufficiale ha vinto contro la Ternana per 1-2. Esposito ritrova la Serie B dopo le ...