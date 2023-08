Tennis | Jack Draper | “Spero di non subire più infortuni fino a fine stagione | ora devo ritrovare fiducia”

(Di martedì 22 agosto 2023) Ritorno vincente per. A distanza di oltre tre mesi dallo strappo al tendine subito al Roland Garros 2023 nel corso del match contro Tomas Martin Etchverry, il britannico (attualmente n.118 al mondo) è tornato ieri sera a disputare un incontro nel circuito maggiore (settimana scorsa aveva invece giocato al Challenger di Winnipeg in Canada) e si è imposto al primo turno ATP 250 di Winston-Salem contro il portoghese Nuno Borges con un netto 6-3 6-1 in appena 55 minuti di gioco. Il classe 2001 ha così raggiunto ai sedicesimi di finale il già qualificato olandese Tallon Griekspoor (testa di serie n.2). Dopo la vittoria contro Borges,è stato intervistato dall’ATP. Il britannico ha esordito parlando dell’o del Roland Garros: “di nonpiù ...

... ha sancito il ritorno diDraper nel circuito ATP. Un infortunio patito nel primo turno del ... È stata una grande sfida trovare la giusta forma fisica e rimanere sul campo da. Il mio ...... in sostanza mentre il Tour riprendeva dopo lo stop per la pandemia), hanno vinto tutto e di più: 16 Slam insieme e altre 14 finali, con Mike che insieme aSock, di Major ne ha vinti altri due: ...IntervisteDraper ha tanta voglia di tornare a competere nel migliore dei modi nel circuito Atp, dopo mesi travagliati a causa di diversi infortuni. Una stagione non facile per il britannico, che ...

