(Di martedì 22 agosto 2023) Preoccupano sempre più le condizioni fisiche di. Ilta austriaco, che prima di questa settimana avevato a piè pari i Masters 1000 di Toronto (Canada) e(Stati Uniti), ha dovuto dare forfaitper250 di, torneo attualmente in corso che precede l’inizio degli US(28 agosto-10 settembre), e ora la partecipazione all’ultimo Slam stagionale sembra davvero a, che soltanto pochi giorni fa aveva pubblicato sui suoi profili social un video in cui si allenava, si è ritirato ufficialmente dal torneo diper “malattia”, e adesso c’è da capire quanto ...

L'ennesima stagione travagliata diThiem Dopo il vertiginoso crollo nel ranking del 2022, Thiem ha iniziato la stagione 2023 nel peggiore dei modi, subendo 9 sconfitte nei primi 10 incontri ...385 del mondo, già vittorioso al primo turno contro Arthur Rinderknech Sono ormai passate più di due settimane dall'ultima apparizione in un campo dadell'austriacoThiem , che si è ......Jack Draper ai danni di Nuno Borges con il punteggio di 6 - 3 6 - 1 in meno di un'ora di. ...del LL Omni Kumar al 385esimo posto in classifica - entrato in tabellone dopo il forfait di...

Tennis, Dominic Thiem salta anche l'ATP di Winston-Salem: US Open a rischio OA Sport

Prima una spettacolare partita a Wimbledon giocata alla pari e persa al tiebreak del quinto set contro Stefanos Tsitsipas, poi l’exploit del torneo di casa di Kitzbuhel, in cui ha raggiunto la finale ...Sono ormai passate più di due settimane dall’ultima apparizione in un campo da tennis dell’austriaco Dominic Thiem, che si è ritirato anche da Winston-Salem. Proprio nel suo paese l’ex n. 3 al mondo ...