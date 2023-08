Tennis | Andy Roddick | “Dobbiamo tempo ad Alcaraz di conoscere il suo corpo Djokovic è un campione assoluto”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) La finale di Cincinnati tra Novake Carloscontinua ad essere l’argomento principale nel mondo del. Su questo incredibile incontro è intervenuto anche undel passato come. Come riporta il sito puntodebreak, l’americano si è espresso sulla bellezza del match: “C’è una cosa che mi è chiara. Non so se è la migliore partita in tre set mai vista, ma so che non sei pazzo se ci pensi. Non penso che sia un’esagerazione, è stata una delle partite più fisiche e ben eseguite che abbia mai visto, piena di drammaticità. E’ molto difficile trovare una critica a questa partita”.analizza anche i momenti della partita, soprattutto quando nel terzo set c’è stato un cambio nell’inerzia del gioco, conin ...