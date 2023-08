Tempesta di calore sull’Italia | bollino rosso in 16 città | “Ma l’estate ha i giorni contati”

(Di martedì 22 agosto 2023)diin 16È allarme caldo torrido in Italia: ladiche ha investito il nostro Paese in questi, infatti, durerà almeno fino a giovedì. Ma, al tempo stesso, potrebbe avere i. Oggi, martedì 22 agosto, e domani, mercoledì 23 agosto, saranno 16 leda, ovvero il massimo rischio di caldo per la popolazione. Giovedì 24, invece, saliranno addirittura a 17. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute leinteressate saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, ...

È tempesta di calore, valori 10°C sopra la media del periodo Agenzia ANSA

