TAYLOR SWIFT annuncia la versione “AQUAMARINE GREEN EDITION” DEL VINILE DI 1989

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 22 agosto 2023) Dalle 21 di ieri sera, lunedi 21 agosto 2023, e solo per 48 ore, è disponibile il preorder della” del’s Version)”, l’attesissimo album di, in uscita il prossimo 27 ottobre. L’annuncio di questa specialecolorata arriva dopo aver reso disponibile la scorsa settimana, esclusivamente per 48 ore, ladel“Sunrise Boulevard Yellow”. “” è disponibile solo fino alle 21 di domani, mercoledì 23 agosto. La notizia della pubblicazione di “’s ...