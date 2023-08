Tassa banche | dietrofront del governo | sarà un prestito

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 agosto 2023) Lasugli extraprofitti, annunciata con enfasi a inizio agosto dalMeloni, sta vivendo una metamorfosi nell’approccio fiscale. Le modifiche, gli emendamenti e le eccezioni applicate all’imposta originaria ne stanno ridefinendo la struttura. Inaspettatamente, questa rinnovata prospettiva sta suscitando un clima di ottimismo tra le istituzioni bancarie, riflettendosi nei titoli azionari. Titoli bancari in crescita In un contesto di variazioni e mutamenti, le principaliitaliane stanno assistendo a un balzo dei loro valori azionari. Questo mutamento di rotta, tuttavia, sembra avere effetti minimi sugli spread e sui rendimenti dei Btp, nonostante gli allarmi sollevati da economisti ed opinionisti. L’ambito finanziario resta sorprendentemente stabile, nonostante le mutazioni fiscali in atto. Le divergenze di opinione, ...