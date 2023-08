Tamberi show a Budapest | oro mondiale nel salto in alto | Battuti i supereroi Meloni | Orgoglio d’Italia

(Di martedì 22 agosto 2023) “Mi sento come un umano che batte i”. Eppure Gianmarcoè uno degli atleti più grandi di tutti i tempi nelin. Il marchigiano entra definitivamente nella leggenda dello sport italiano, conquistando l’oro ai campionati del mondo in corso a. Quello iridato era l’unico titolo che gli mancava dopo le vittorie alle Olimpiadi, alindoor e a due Europei. Il capitano della nazionale azzurra di atletica salta 2,36 al primo tentativo e così si impone sullo statunitense JuVaughn Harrison che ci riesce soltanto alla seconda prova. Dietro di loro, con 2,33, il qatarino Mutaz Barshim: l’amico diche con l’italiano aveva condiviso l’oro olimpico a Tokyo. “E’ pazzesco, tutti i sacrifici sono ripagati. In queste ...

Gianmarcoè campione del mondo di salto in alto. A Budapest l'azzurro si è preso il gradino alto di tutti: durante i festeggiamenti regala un ...Gianmarcoai Mondiali di atletica di Budapest 2023. Dopo aver vinto la medaglia d'oro nel salto in alto, l'azzurro si è tuffato insieme ad El Bakkali, vincitore nella finale dei 3000 siepi, nella ...Nove giorni di. In gara i migliori atleti del pianeta. Sabato l'Italia può andare a caccia di ... tre ore dopo (ore 10.35) inizia capitancon il salto in alto . Altro sogno d'oro. Ma i ...

Il salto e poi lo show: la gioia di Gianmarco Tamberi campione del mondo di salto in alto Corriere TV

A Budapest Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in alto, argento per l'americano Harrison, bronzo per il qatariota e campione olimpico, insieme all'azzurro, Barshim. Mozzafiato la gara, inarr ...Eppure Gianmarco Tamberi è uno degli atleti più grandi di tutti i tempi ... e ha finalmente tirato fuori carattere e salti eccezionali. Dopo la vittoria lo show in pista. Il campione italiano si è ...