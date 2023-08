Tamberi oro mondiale nel salto in alto | terza medaglia Italia

(Di martedì 22 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Gianmarcod'oro al termine della finale delinmaschile dei Mondiali di atletica a Budapest. Il 31enne marchigiano, delle Fiamme Oro, campione olimpico a Tokyo2020, ha sbagliato una volta a 2.25, misura superata al secondo tentativo. Poi ha passato alla prima prova i 2.29, i 2.33 e i 2.36 (migliordell'anno). La stessa misura è stata poi superata al secondo tentativo dallo statunitense JuVaughn Harrison. Tre errori a 2.36 per l'amico di, ovvero Mutaz Essa Barshim (Qatar), che ha condiviso l'oro di Tokyo con l'azzurro. Per luidi bronzo.ed Harrison si sono poi giocati il primo e il secondo posto del podio a 2.38. Tre errori per lo ...

