Tamberi oro mondiale nel salto in alto | terza medaglia Italia

(Di martedì 22 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Gianmarcod’oro al termine della finale delinmaschile dei Mondiali di atletica a Budapest. Il 31enne marchigiano, delle Fiamme Oro, campione olimpico a Tokyo2020, ha sbagliato una volta a 2.25, misura superata al secondo tentativo. Poi ha passato alla prima prova i 2.29, i 2.33 e i 2.36 (migliordell’anno). La stessa misura è stata poi superata al secondo tentativo dallo statunitense JuVaughn Harrison. Tre errori a 2.36 per l’amico di, ovvero Mutaz Essa Barshim (Qatar), che ha condiviso l’oro di Tokyo con l’azzurro. Per luidi bronzo.ed Harrison si sono poi giocati il primo e il secondo posto del podio a 2.38. Tre errori per lo ...

Leggi anche Strepitoso: vince la medaglia d'ai Mondiali di Budapest! Leggi i commenti Atletica: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 22 agosto - 22:56a Gianmarco, che regala la terza medaglia (e la prima vittoria) all'Italia, argento ad Harrison e bronzo a Barshim, con 2.33m. 12a posizione per Fassinotti, che commette tre errori a 2.25 ...A Budapest si riscrive la storia dello sport italiano, con Gianmarcocampione del mondo nel salto in alto . Straordinaria impresa dell'azzurro che ai Mondiali conquista l'unica medaglia d'che mancava alla sua favolosa collezione, completando il Grande ...

Tamberi d'oro! È campione del mondo a Budapest Corriere dello Sport

Dopo l’oro olimpico di Tokyo, il 31enne azzurro si conferma anche in Ungheria: è lui il re del salto in alto con 2,36 al primo colpo. Harrison argento ...Tutte le volte che Gianmarco Tamberi si esibisce in pedana ... si era però presentato con la rasatura completa conquistando lo storico oro in coppia con l'amico Barshim. Ai Mondiali di Budapest, ...