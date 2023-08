Tamberi oro in finale salto in alto a Mondiali atletica Budapest 2023

(Di martedì 22 agosto 2023), 22 ago. - (Adnkronos) - Gianmarcoha vinto la medaglia d'oro nelinmaschile aidileggera di. Il campione olimpico ha trionfato con la misura di 2,36.ha fallito la misura di 2,25 al primo tentativo, l'ha superata però al secondo. Il marchigiano ha superato 2,29 al primo tentativo e ha superato 2,33 alla prima prova e si è ripetuto ancora superando i 2,36 al primo tentativo. Per l'oro, sfida con lo statunitense JuVaughn Harrison, che ha superato 2,36 al secondo tentativo. Errori per entrambi al primo e al secondoa 2,38. Il terzo errore di Harrison ha regalato il titolo a. Bronzo per il ...

