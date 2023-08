Tamberi medaglia d' oro salto in alto a Mondiali atletica Budapest

(Di martedì 22 agosto 2023), 22 ago. - (Adnkronos) - Gianmarcoha vinto lad'oro nelinmaschile aidileggera di2023. Il campione olimpico ha trionfato con la misura di 2,36.ha fallito la misura di 2,25 al primo tentativo, l'ha superata però al secondo. Il marchigiano ha superato 2,29 al primo tentativo e ha superato 2,33 alla prima prova e si è ripetuto ancora superando i 2,36 al primo tentativo. Per l'oro, sfida con lo statunitense JuVaughn Harrison, che ha superato 2,36 al secondo tentativo. Errori per entrambi al primo e al secondoa 2,38. Il terzo errore di Harrison ha regalato il titolo a. Bronzo per il ...

