Tamberi d' oro | vince i mondiali di salto in alto con 2 | 36

Leggi anche Strepitoso: vince la medaglia d'ai Mondiali di Budapest! Leggi i commenti Atletica: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 22 agosto - 22:56a Gianmarco, che regala la terza medaglia (e la prima vittoria) all'Italia, argento ad Harrison e bronzo a Barshim, con 2.33m. 12a posizione per Fassinotti, che commette tre errori a 2.25 ...A Budapest si riscrive la storia dello sport italiano, con Gianmarcocampione del mondo nel salto in alto . Straordinaria impresa dell'azzurro che ai Mondiali conquista l'unica medaglia d'che mancava alla sua favolosa collezione, completando il Grande ...

Tamberi d'oro! È campione del mondo a Budapest Corriere dello Sport

Dopo l’oro olimpico di Tokyo, il 31enne azzurro si conferma anche in Ungheria: è lui il re del salto in alto con 2,36 al primo colpo. Harrison argento ...Chiara Bontempi è la moglie di Gianmarco Tamberi. Classe 1995, dal 2009 è legata al campione che ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Budapest. Lo scorso anno, i due ...