Tamberi d' oro! È campione del mondo a Budapest

21.56 Mondiali Budapest,nell'alto Con una gara in crescendo, Gianmarco, giàa Tokyo 2020, vince il titolo mondiale di salto in alto. L'azzurro supera solo al secondo tentativo la sua misura di ...Gianmarcovince la medaglia d'nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Budapest . Il 31enne marchigiano si impone con la misura di 2,36 metri, realizzata alla prima prova. Medaglia d'argento per ...L'anno scorso era arrivato quarto, quest'annoha riscritto la storia nel Salto in alto, vincendo l'ai Mondiali in corso a Budapest . Ha cominciato male il 31enne marchigiano delle Fiamme ...

Mondiali di atletica, salto in alto: medaglia d'oro per "Gimbo" Tamberi RaiNews

Gimbo è oro: il re del salto in alto è ancora lui, Gianmarco Tamberi. Non contiene la gioia e l'euforia per la vittoria della medaglia più importante nel salto in alto ai Mondiali di Budapest. Dopo un ...È la serata della finale mondiale del salto in alto a Budapest: in pedana il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Da seguire anche Marco Fassinotti. Finali pure per Daisy Osakue nel disco e Ludovica C ...