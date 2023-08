Tamberi | dopo oro in finale salto in alto ecco il tuffo

" È pazzesco, tutti i sacrifici sono ripagati . In queste manifestazioni so di poter dare il meglio". Così Gianmarcola storica vittoria dell'oro nel salto in alto ai mondiali di atletica a Budapest . Un salto di 2.36 metri che è valso il primo posto, davanti allo statunitense Harrison e al qatariota ......di Gianmarcova di pari passo con il suo talento e la sua voglia di sdrammatizzare, come ha dimostrato suonando la batteria prima della finale di Budapest: fenomeno prima e fenomenola ...... che si toglie anche un lussoaver festeggiato con l'amico Barshim: tentare, senza esito, 2.40m con un unico tentativo. Oro a Gianmarco, che regala la terza medaglia (e la prima vittoria)...

Tamberi impazzisce per l'oro mondiale: il gesto folle sugli spalti dopo il trionfo Corriere dello Sport

Il terzo errore di Harrison ha regalato il titolo a Tamberi. Bronzo per il 32enne qatariota Mutaz Essa Barshim con 2,33. Per l'Italia è la terza medaglia nella rassegna iridata ungherese, la prima ...Tamberi mette nella sua bacheca anche l’oro iridato dopo aver conquistato l’oro europeo nel 2016 ad Amsterdam e 2022 a Monaco di Baviera, e quello olimpico a Tokyo 2020 (nel 2021). Leggi ...