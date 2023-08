Tamberi al Festival dello Sport | ' ' Il mio salto simile a quello di Fosbury' '

Gianmarcoha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di Budapest. Il saltatore azzurro, nel settembre 2021, ospite aldello Sport di ...Non mancherà un gioco dedicato aldella musica italiana , intitolato Tutti cantano Sanremo ... mentre Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarcoe Tommaso Zorzi saranno gli ...... Valentina Romani, Gianmarcoe Tommaso Zorzi. Il futuro sembra più che roseo per Alessia ... quella della maturità e dei grandi show televisivi come ildi Sanremo o Domenica In , anche ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Iapichino a 6 cm dal bronzo. Jacobs fuori dalla finale, Lyles re dei 100 OA Sport

Gianmarco Tamberi in finale ai Mondiali di Budapest per puntare all’oro iridato all’aperto, mancante nel suo palmares. Scopriamo i suoi segreti e passioni.Gianmarco Tamberi, a due giorni dalle qualificazioni del salto in ... il traguardo in una delle prime 6 posizioni delle 4 batterie. (MarathonWorld.) Il Festival “Passaggio in Festa” di Decollatura ha ...