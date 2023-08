Taglio al cuneo e natalità La manovra che guarda al futuro spiegata da Urso

Leggi su formiche

(Di martedì 22 agosto 2023) Dai salari agli incentivi alle famiglie, dalalfiscale ad alcune riflessioni sul sistema economico italiano. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, mette in fila le priorità del governo. E lo fa nel corso di un panel durante il Meeting di Rimini. Il titolo dell’evento, “Accettare la sfida del cambiamento per crescere”, è di per sé un programma. Accanto al rappresentante del governo, Roberta Cocco, cda de Il Sole 24 Ore; Antonio Gozzi, presidente Duferco e presidente Federacciai; Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia e presidente Europa Sud-Occidentale di Philip Morris International; Bernardo Mattarella, amministratore delegato Invitalia, e Francesco Seghezzi, presidente fondazione Adapt. “In Italia – così il ministroin apertura di panel – ...