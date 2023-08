(Di martedì 22 agosto 2023) In attesa della prossima manovra finanziaria, l'esecutivo è all'opera per definire i detdella riforma fiscale approvata all'inizio di agosto e pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso lunedì 14: il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, che ha suddiviso il lavoro tra tredici commissioni di esperti per ciascuna materia, presiede il Comitato tecnico ...

... che ha suddiviso il lavoro tra tredici commissioni di esperti per ciascuna materia, presiede il Comitato tecnico che si occuperà di attuare il programma deitasse per i redditi più bassi. ...... "ma vogliamo che gli investimenti siano trattati in modo privilegiato e meglio rispettospese ... per farlo, la via maestra è rendere strutturale i dueal cuneo fiscale che abbiamo ...... a partire dal novembre 2022 ha attuato deialla produzione per sostenere la tendenza al ... per stimolare un aumento della produzione, gli Stati Uniti sono stati costretti ad attingereloro ...

Tagli alle tasse, in arrivo il piano sulle tredicesime ilGiornale.it

Il governo starebbe puntando a realizzare la detassazione già entro il prossimo Natale ...(ASI) Roma – “Più che parlare di come spendere risorse pubbliche, cioè del cittadino, bisogna tornare a parlare di tagli intelligenti alle spese superflue, che sono molte e disperdono le risorse ...