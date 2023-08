Tabellone Atp Winston-Salem 2023 | Coric prima testa di serie | c’è Cecchinato

(Di martedì 22 agosto 2023) Ile gli accoppiamenti dell’Atp 250 di, ultimo appuntamento didegli Us Open che concluderanno la stagione slam. Sul cemento della North Carolina è solamente uno l’azzurro al via, ovvero Marco. Il compito già all’esordio sarà duro contro quel Max Purcell che a Cincinnati si è spinto fino ai quarti di finale e ha dato filo da torcere a Carlos Alcaraz. Bornaè invece il primo giocatore del seeding. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYATP 250SECONDO TURNO (1)vs Hijikata (WC) Mmoh vs (13) Giron (10) Hanfmann vs J. Cerundolo (LL) Kumar vs (8) Van De Zandschulp (4) Djere vs Diaz Acosta (WC) Michelsen vs (15) ...

Il bulgaro, ex n°3 del mondo e membro dell'Player Advisory Council , ha riconosciuto in ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... allora magari potrebbe far capitare Sinner nella parte dipresidiata da Holger Rune , ...e Struff dovessero marcare visita altri due tennisti che ad oggi lo precedono nel ranking) e che ...Novità degli ultimi giorni è poi stato il forfait al torneodi Winston - Salem , dove il tennista austriaco era regolarmente iscritto ine nel quale avrebbe dovuto esordire contro il ...

ATP Cincinnati, il tabellone: Sinner nel quarto di Djokovic, Berrettini-Auger al 1° turno Sky Sport

Con gli Us Open alle porte, Sinner cerca la rivincita dopo il passo falso a Cincinnati. Proviamo a ipotizzare il suo percorso e quello degli altri (tanti) italiani in tabellone ...497 ATP; infine, la vittoria del LL Omni Kumar al 385esimo posto in classifica – entrato in tabellone dopo il forfait di Dominic Thiem-, che ha estromesso il transalpino Arthur Rinderknech con lo ...