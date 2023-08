Sylla | «Italia multietnica? Tutto il mondo si muove in questo senso | deve diventare la normalità»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 agosto 2023) Il corriere dello Sport ha intervistato Myriamin occasione dell’Europeo itinerante della pallavolo. Protagoniste le azzurre del ct Mazzanti. Tre partite e tre vittorie, una squadra schiaccia sassi nonostante uno dei pilastri azzurri, Paola Egonu, non sia più al centro della squadra. Non necessariamente una regressione della schiacciatricena, piuttosto un supporto in più alla squadra che sgrava la Egonu dal peso di sostenere da solal’attacco. Quel supporto si chiama Ekaterina Antropova. A parlarne è anche, la capitana della squadra azzurra: «All’inizio abbiamo pagato un po’ l’emozione di giocare in casa: un filo di timore c’era. Esordire all’Arena di Verona è stato qualcosa di speciale, ma in alcuni momenti eravamo un po’ bloccate. Ci serve tempo per rodarci e conoscerci meglio: più giochiamo, ...