Surf | Fioravanti vola alle Olimpiadi | con il nono posto nel Ranking Mondiale

(Di martedì 22 agosto 2023) Parigi – Si è conclusa l’avventura di Leonardoal Shiseido Tahiti Pro con un terzo. Ilista romano è stato battuto da Jack Robinson, rivelatosi poi vincitore della tappa, in semifinale con il punteggio di 15.83 a 8.84. Una sconfitta indolore perché con il punteggio ottenuto (6.085) Leonardo raggiunge ilnelWSL, il migliore in assoluto della sua splendida carriera, con un totale di 37.985 punti. Un 2023 da incorniciare dunque, iniziato con la splendida finale raggiunta alla prima tappa (Billabong Pipe Line), a cui hanno fatto seguito altri ottimi risultati, e culminato con il pass olimpico per Parigi 2024. Insomma, alla vigilia delleLeonardo non solo si conferma il migliorista italiano, ma anche ...

Si è conclusa l'avventura di Leonardo Fioravanti al Shiseido Tahiti Pro con un terzo posto. Il surfista romano è stato battuto da Jack Robinson, rivelatosi poi vincitore della tappa, in semifinale con ...