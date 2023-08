Supplenze da GaE e GPS 2023 24 | ecco le prime nomine Elenco Cuneo

Abbiamo evidenziato in un precedente articolo che la funzione 'ritiro della domanda' per ledae GPS nel sistema informatizzato ministeriale non funziona. Alcuni Uffici scolastici stanno pubblicando gli avvisi in cui si comunica che il ritiro si può fare tramite mail all'...e GPS e priorità nella scelta della sede: certificazione del genitore con disabilità deve essere permanente Leggi il nostro speciale per tutte info sull'assegnazione delle(...e GPS: il ritiro della domanda si effettua via mail. Gli avvisi degli Uffici scolastici con le date di scadenza L'avvio dell'algoritmo Secondo alcune notizie ufficiose, per avere il ...

Supplenze docenti da graduatorie ad esaurimento e da graduatorie provinciali, gli aspiranti supplenti sono in attesa di conoscere le tempistiche di avvio della procedura informatizzata per il ...Docenti in attesa di conoscere come l'algoritmo assegnerà le supplenze al 31 agosto o 30 giugno per l'anno scolastico 2023/24. Ma ci ...