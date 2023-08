Supplenze da GaE e GPS 2023 2024 tra pochi giorni Uffici Scolastici fortunatamente ancora impegnati nelle immissioni in ruolo

(Di martedì 22 agosto 2023) Docenti in attesa di conoscere come l'algoritmo assegnerà leal 31 agosto o 30 giugno per l'anno scolastico/24. Ma ci vuolequalche giorno di pazienza: non sappiamose si arriverà veramente ai29 - 31 agosto, ma certamente tantisonoalle prese con leine con le assegnazioni provvisorie, per cui non si avrebbe il quadro completo delle disponibilità, punto centrale della procedura tanto attesa. L'articolo .

In Sicilia già assegnati 12mila posti, da attribuire innanzitutto tramite scorrimento die GPS conal 30 giugno 2024 per gli aspiranti che hanno prodotto apposita domanda, anche senza ...Inserimento in GPS Leal 30/06 e al 31/08, com'è noto, sono assegnate tramite lee le GPS. Escludendo leche sono ad esaurimento per cui non sono più previsti nuovi inserimenti, i ...Abbiamo evidenziato in un precedente articolo che la funzione 'ritiro della domanda' per ledae GPS nel sistema informatizzato ministeriale non funziona. Alcuni Uffici scolastici stanno pubblicando gli avvisi in cui si comunica che il ritiro si può fare tramite mail all'...

vale a dire gli incarichi annuali ai docenti precari inseriti nelle rimanenti Graduatorie a esaurimento (Gae) e nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), le procedure ...Ai fini dell’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS, nonché degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi ...