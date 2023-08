Supplenze ATA 2023-24 | elenco avvisi convocazioni da graduatorie di I e II fascia Dopo si passa alla terza

(Di martedì 22 agosto 2023) Prendono il via le operazioni di attribuzione delleal personale ATA per l'anno scolastico-24. Gli Uffici scolastici provinciali sono impegnati in questi giorni a convocare gli aspiranti per leda prima e secondaATA. L'articolo .

Prendono il via le operazioni di attribuzione delleal personaleper l'anno scolastico 2023 - 24. Gli Uffici scolastici provinciali sono impegnati in questi giorni a convocare gli aspiranti per leda prima e seconda fascia. ...Sono iniziate le convocazioni per ledel personalenell'anno scolastico 2023 - 24. Per ora le convocazioni riguardano gli aspiranti di prima e seconda fascia; si passerà alla terza una volta che risulteranno esaurite le ...si intende la "messa a disposizione" che gli aspiranti docenti, ma anche il personale, possono ... ma anche dalla nota per leper l'anno scolastico 2023/2024, i docenti inseriti nelle GPS ...

"Hanno assunto il 60 per cento degli insegnanti nei posti disponibili a ruolo e per gli Ata soltanto il 36,5 ... Tutte le disponibilità delle assegnazioni delle supplenze per l’anno, invece, si ...Convocazioni supplenze personale ATA per l’anno scolastico 2023-24 al via. Gli Uffici scolastici stanno avviando le prime convocazioni, in presenza, per l’assunzione del personale a tempo determinato.