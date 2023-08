Supercoppa Primavera | passa la Roma sul Lecce | decisiva l’autogol di Lampinen-Skaug

LECCE - Il Lecce di Federico Coppitelli (campione d'Italia in carica) e la Roma Federico Guidi (vincitrice della Coppa Italia di categoria) si contendono laitalianaallo stadio Via del Mare ...Le probabili formazioni Sport [ 22/08/2023 ] Incendio in un'abitazione in via Settembrini, ingenti i danni Cronaca [ 22/08/2023 ] Lecce - Roma - Finale- 2 t Tempo in corso 0 - 1 ...Le probabili formazioni Sport [ 22/08/2023 ] Incendio in un'abitazione in via Settembrini, ingenti i danni Cronaca [ 22/08/2023 ] Lecce - Roma - Finale- 2 t Tempo in corso 0 - 1 ...

LECCE - Allo Stadio Via del Mare la Roma U19 vince la Supercoppa Primavera 2023 battendo in finale il Lecce U19 campione d'Italia in carica per 1-0. Per i giallorossi di Federico Guidi si tratta della ...Supercoppa Primavera - Roma padrona del campo in avvio di gara: tre le chance per il vantaggio fallite nel primo quarto d’ora. Si salva il Lecce. Dopo una partenza contratta i salentini provano a ...