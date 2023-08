Supercoppa Primavera | Lecce-Roma 0-1 | altro successo per i ragazzi di Guidi

La Roma di Guidi si aggiudica laItaliana dellacon una prestazione di livello e di personalità. I giallorossi capitolini hanno condotto la partita sin dalle prime battute, impostando tutto sul possesso palla e ...Il gol decisivo della Roma arriva al 71'. Si tratta in realtà di un'autorete del portiere salentino Lampinen ...... lava alla squadra romanista 22/08/2023 - 20:18 Redazione Sport 0 674 LECCE - Al Via del Mare Lecce e Roma si affrontano per la finale diLECCE - ROMA 0 - 1 RETE: 25'...

LIVE SUPERCOPPA PRIMAVERA - Lecce-Roma 0-1 - Marin salva i capitolini sul colpo di testa di Minerva Voce Giallo Rossa

E' la Roma ad aggiudicarsi la Supercoppa Primavera 2023. La formazione capitolina ha sconfitto di misura, 1-0, il Lecce vincitore dell'ultimo Scudetto di categoria. Dopo una prima parte di gara senza ...Il nuovo Capitano giallorosso della Primavera ai microfoni dopo la vittoria della Supercoppa contro il Lecce, decisa proprio da un suo tiro da fuori area Al termine della finale di Supercoppa Primaver ...