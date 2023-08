Sulle pensioni sarà un 2024 da flop | nessun nuovo anticipo o assegni tagliati

(Di martedì 22 agosto 2023) La strada sembra già tracciata, con buona pace di Matteo Salvini: in tema dil’intervento del governo per illimitato. Non ciunstico, quasi certamente, ma solo la conferma della Quota 103. Che finora, tra l’altro, ha avuto ben poco successo. Ieri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha detto chiaramente chea riforma previdenziale può tenere nel medio termine con gli attuali tassi di natalità. E così resta solo la possibilità di confermare la Quota 103, ovvero l’uscita dal lavoro con 62 anni di età e almeno 31 di contributi. Uscita anticipata dal lavoro, una riforma complicata Il governo potrebbe rivedere qualcosa. Per esempio la ministra del Lavoro, Marina Calderone, parla di Ape ...

L'indirizzo è chiaro, con le legge di Bilancio 2024 che difficilmente interverrà con decisionevisto che " il tema della natalità è un tema fondamentale: non c'è nessuna riforma ...Il governo ha cambiato trattazione: dopo i proclami elettorali, in cui il superamento della legge Fornero veniva indicato come una priorità di questa legislatura, adesso - preso atto delle difficoltà di riformare il ......considera che ormai l'Irpef grava quasi esclusivamente sui redditi da lavoro dipendente e. ... Inoltre, se si guarda agli impatti del cambiamento climaticonostre società, diversi lavori ...

L’idea di andare in pensione anticipata, con 41 anni di contributi, senza riferimenti specifici sull’età, piace non poco alla Lega. L’obiettivo per Quota 41 è dimostrare che i costi per la sua ...Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti mette i paletti sulla legge di Bilancio: «Sarà complicata, non si potrà fare tutto» ...