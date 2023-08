(Di martedì 22 agosto 2023) Petosino (Sorisole). Fino alla fine di settembre è possibile, su appuntamento, visitare la personale dialla sede dell’exdi Petosino. L’allestimento mette a fuoco un ventennio di lavoro del pittore bergamasco, in particolare le grandi campiture azzurro-grigie di pura risonanza cromatica che più si intonano all’intimità della sua vena poetica. Una visita all’esposizione è anche l’occasione per attraversare le aree dimesse dell’ex stabilimento, abbandonate da un quindicennio, che fanno presa sul visitatore col potere evocativo degli spazi industriali obsoleti. Varcando il cancello dell’exe spingendosi appena oltre, nell’edificio di sinistra dove è allestita ladima anche lungo gli shed e negli hangar a cui ci è stato accordato l’accesso, ...

Una XV edizione ancora piùper 'Corti in Cortile, il Cinema in breve', lo storico festival dedicato al cortometraggio ... centro di networking e incontri allestito sullaterrazza di ...... il CivitaFestival propone venti appuntamenti per una programmazione artistica articolata e... Il 28 agosto una seratacon TELEION - ΤΕΛΕΙΟΝ ...Secondo un'ipotesi molto, la consacrazione potrebbe essere avvenuta l'11 agosto del 128 ... mai scavata prima, situata all'interno del Parco tra il Piazzale delle Corporazioni, la...

Suggestiva e ricca di spunti: all’ex Gres mostra di Vittorio Consonni BergamoNews.it

Oggi raccontiamo di un piccolo angolo di paradiso che rende ancor più bello il nostro Sannio, tra i paesi di Cerreto Sannita e Cusano Mutri che, in occasione dello scorso Ferragosto, sono state una de ...Dai pic nic alle biciclettate, dalle escursioni a piedi al cinema sotto le stelle e poi spiagge, sagre, street food e molto altro per trascorrere le ultime giornate d'agosto come turisti ...