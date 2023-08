Sud Pontino Incendi sulle montagne del Parco dei Monti Aurunci | fiamme a Spigno | Formia | Itri e Lenola

Secondo Rizzo, sulla scorta anche delle sentenza della Corte Europea i rifiuti delle isole non potevano più essere portati nell'impianto del. Secondo l'esposto i comuni di Formia e ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ...Va un po' meglio sul litorale, una delle mete più gettonate del Lazio, dove le ... Argomenti nas latina roma litorale nord roma litoraleLeggi i commenti I commenti dei lettori Video del ...

SUD PONTINO IN FIAMME: BRUCIATI 55 ETTARI DI MACCHIA ... Latina Tu

Secondo le prime informazioni, Agostino è stato investito da un'auto in transito che non lo avrebbe notato. L'impatto è stato così violento da causarne immediatamente il decesso ...Sono stati sequestrati ad un 31enne di Itri 12,30 grammi di cocaina, suddivisi in 14 dosi, 12,20 grammi di hashish e 0,35 grammi di crack ...