Su Crosetto Meloni tace e acconsente Il problema è il capitano | più del generale

AGI/Vista - "La posizione del Ministrosul caso Vannacci è ineccepibile. Ma preoccupa il silenzio della Premierche ritiene di non dover difendere il proprio Ministro", le parole di Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.Roma, 22 ago. " "La posizione del ministrosu Vannacci è ineccepibile, ma preoccupa il silenzio della premierche ritiene di non dover difendere il proprio ministro. Non c'entra nulla con la libertà di pensiero offendere ebrei, ...Parto da questa considerazione per esprimere il mio apprezzamento per come il ministroha ...voluto cogliere l'evidente profilo reazionario e certamente non liberale della maggioranza, ...

Restano però tre questioni molto serie, di cui l’intervista “difensiva” di oggi sul Corriere del ministro Crosetto è prova documentale ... con chiarezza lo sforzo (comprensibile) di Giorgia Meloni di ...Sul caso del generale Vannacci, autore del libro Il mondo al contrario, è stata aperta un’inchiesta. Il generale sarà quindi sottoposto a un’indagine per verificare se ha violato il Testo unico ...