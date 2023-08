Stupro Palermo | sui social profili falsi dei ragazzi arrestati | «Siamo innocenti» Il video fake | «Mi hanno trascinato gli amici»

Su TikTok intanto nelle ultime ore stanno spuntando profili falsi di alcuni dei ragazzi arrestati per lodi. Questi account riprendono video vecchi dei profili veri, ripostandoli con ...Nella famiglia e nella scuola il ragazzo dovrebbe ricevere i primi insegnamenti educativi e la giovane età degli autori dell'ignobile, non fa che confermare la necessità di ...Roma, 22 ago. Intervistato a TG1 Mattina Estate, il cantautore Ermal Meta spiega i suoi tweet di ieri sullodi massa avvenuto a: Cio' che ho scritto distinto e' stato dettato dalla rabbia di un libero cittadino. Il dolore non deve essere necessariamente personale per poterlo sentire. Ho ...

Le chat dei 7 ragazzi di Palermo dopo lo stupro: Se finiamo al Tg mi ammazzo Fanpage.it

È il giorno degli interrogatori al tribunale di Palermo di tre dei sette arrestati per la violenza di gruppo nei confronti della 19enne ...Il ragazzo che all'epoca dei fatti dello stupro di Palermo, che sarebbe avvenuto il 7 luglio ai danni di una 19enne e per il quale sono stati arrestati sette giovani, era minorenne e che è stato scarc ...