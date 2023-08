Stupro Palermo | post choc in difesa del branco | chi c' è dietro

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 agosto 2023) È il giorno degli interrogatori al tribunale didi tre dei sette arrestati per la violenza di gruppo nei confronti della 19enne palermitana la notte del 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Sabato scorso è stato interrogato l'unico minorenne all'epoca dei fatti dal gip del tribunale per i minorenni. Il più giovane degli arrestati ha confessato la violenza e il giudice lo ha scarcerato affidandolo ai servizi sociali. Sono invece ancora in cella i primi tre finiti in manetta a inizio agosto. Tra i temi del giorno ci sono i contenuti pubblicati sui social adel.Su un profilo TikTok intestato a uno dei ragazzi in carcere sono apparsie video con immagini del giovane e scritte che fanno riferimento alla vicenda. "Quando tutta Italia ti incolpa per una cosa privata ma nessuno sa ...