Stupro Palermo | Ermal Meta | “Mie parole dettate da rabbia ma non ho scatenato odio”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – “Quando subisci unoquel dolore dura per sempre. Ciò che ho scritto è stato dettato dalla”. Intervistato questa mattina da Giorgia Cardinaletti a Tg1 Mattina Estate, il cantautorespiega i suoi tweet di ieri sullodi gruppo avvenuto a. “Ciò che ho scritto d’istinto è stato dettato dalladi un libero cittadino – continua – Il dolore non deve essere necessariamente personale per poterlo sentire. Ho conosciuto persone che hanno subito stupri e dopo vent’anni il loro dolore è ancora vivo”. “Quando compi uno– continua– l’eco di quel crimine dura per tantissimo tempo. Io non ho conosciuto stupratori che hanno fatto 25 anni di galera, ma ho ...