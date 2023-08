Stupro Palermo | due indagati in lacrime | Convinti che lei fosse consenziente

(Di martedì 22 agosto 2023), 22 ago. (Adnkronos) - Indavanti al gip di. Così due dei sette ragazzi arrestati per lodi gruppo del 7 luglio al Foro Italico di. C.M. è stato interrogato e, piangendo, ha chiesto scusa alla ragazza affermando di essere convinto che lei "". "Mi sono rovinato la vita", ha detto al gip Marco Gaeta. Spiegando che "a organizzare tutto è stato A.F.", arrestato con gli altri. Il giovane lo accusa di avere fatto vedere agli amici un video con la ragazza. Smentisce di avere forzato la giovane ad andare al Foro Italico, come si vede dalle immagini video. "Abbiamo deciso tutti insieme di andare verso la Cala e il Foro Italico". Anche S.L.G. è scoppiato innel corso dell'interrogatorio di ...

Così Christian Maronia, uno dei sette ragazzi sotto indagine per lodi gruppo a, nel corso dell'interrogatorio con il Gip Marco Gaeta. "Mi sono rovinato la vita. Mi era stato detto che ...di, le intercettazioni e le chat dell'orrore. Il ragazzo scarcerato attivo sui social: 'Galera di passaggio, più forti di prima' 'Ti giuro, stasera mi giro tutta la via Libertà e mi ...Non stupisce quindi che, sull'onda della legittima indignazione per lodi, Matteo Salvini torni a parlare di questa formula. "Porteremo avanti in Parlamento il disegno di legge della ...

Le chat dei 7 ragazzi di Palermo dopo lo stupro: Se finiamo al Tg mi ammazzo Fanpage.it

Professore, dopo i fatti di Palermo, basta dire che i ragazzi fanno così perché ... se di fronte ad un dramma come lo stupro chi l’ha compiuto è portato a pensare alla sua fragilità e non alla ...Migliaia le persone che si sono iscritte ad un canale del servizio di messaggistica creato con l’obiettivo di far circolare il video della violenza di gruppo L'orrore dello stupro di gruppo a Palermo ...