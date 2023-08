Stupro di Palermo | uno degli indagati scoppia in lacrime davanti al gip | «Mi sono rovinato la vita | avrei dovuto andarmene»

Leggi su open.online

(Di martedì 22 agosto 2023) «Ho fatto una cazzata. Nessuno di noi pensava si trattasse di una violenza. È stato un errore, un grave errore». A parlare è Elio A., uno dei sette ragazzi arrestati con l’accusa di aver stuprato una ragazza di 19 anni lo scorso 7 luglio al Foro Italico di. Oggi, 22 agosto, il gip Marco Gaeta ha svolto il secondo giro di interrogatori.al giudice sipresentati treche avrebbero partecipato allodi gruppo del mese scorso, come documentato sia dalla denuncia della vittima sia dall’analisi del video estrapolato dal cellulare di uno dei ragazzi presenti. «Dovevo andare via, non dovevo restare. Non mireso conto di quello che stava accadendo», ha detto Samuele L. G., un altro dei ragazzi interrogati oggi dal gip nonché autore ...