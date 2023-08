Stupro di Palermo | uno degli accusati sui social | “Galera di passaggio | c’è qualche ragazza che vuole uscire con noi?”

Leggi su tpi

(Di martedì 22 agosto 2023)di, unosui: “di” Unoindagati per lodi gruppo avvenuto ala notte tra il 6 e il 7 luglio continua a essere attivo suilanciando provocazioni come se nulla fosse accaduto. Si tratta del ragazzo arrestato nei giorni scorsi per la violenza sessuale di gruppo die scarcerato dal gip del Tribunale dei Minori dopo aver ammesso parzialmente i fatti. Il giovane, all’epoca dei fatti minorenne, è stato trasferito in comunità, dove continua a utilizzare i. Il ragazzo, infatti, ha risposto su TikTok a un utente che aveva scritto: “Lo hanno già scarcerato e condotto in comunità, anche ...