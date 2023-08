Stupro di Palermo | uno degli accusati si difende sui social tra battute ed emoticon | “Non ero in me quando è successo”

Leggi su tpi

(Di martedì 22 agosto 2023)di, unosisuiedsui: in parole povere l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti della 19enne che avrebbe subito unodi gruppo ala notte tra il 6 e il 7 luglio. Le frasi sono apparse nelle ultime 24 ore sui profilidi Cristian Maronia, unodellodi gruppo, dallo scorso venerdì in custodia cautelare per violenza sessuale aggravata. “tutta Italia ti incolpa per una cosa privata, ma nessuno sa che sei stato trascinato dai tuoi amici” si legge sul profilo di Maronia, evidentemente gestito da terzi. ...